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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

НТМК досрочно погасит евробонды Evraz-24 с хранением в депозитариях РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК, входит в Evraz) сообщило, что досрочно погасит еврооблигации Evraz-2024 с хранением в российских депозитариях, также компания выплатит в рублях пропущенные из-за введения санкций купоны.

"Евраз НТМК", являющийся "дочкой" эмитента евробондов со сроком погашения 2 апреля 2024 года (Evraz Plc), принял решение досрочно погасить облигации с конечным местом хранения в российских депозитариях 10 января 2024 года, говорится в сообщении компании. Решение предусмотрено условиями выпуска евробондов, которые предоставляют эмитенту право досрочно погасить долговые бумаги по номиналу в любую дату, предшествующую дате погашения не более чем на три месяца, при условии одновременной выплаты накопленного купонного дохода (НКД).

Вместе с погашением НКД и номинала, НТМК также выплатит пропущенные купоны, которые не выплачивались эмитентом из-за введенных против него санкций Великобритании.

Списки владельцев евробондов, подлежащих погашению, будут зафиксированы по состоянию на 20 декабря 2023 года. Переход прав на облигации в период с 20 декабря по 10 января 2024 года к новым владельцам не будет учитываться при выплате. Выплата будет осуществлена в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на 10 января, уточняется в сообщении.

Этот выпуск евробондов Evraz разместил весной 2019 года, его первоначальный объем составлял $700 млн, ставка купона - 5,25%.

Evraz с конца апреля прошлого года находится под санкциями Великобритании. Компания ранее сообщала, что направила запрос на получение лицензии от британских регуляторов, разрешающей выплаты по евробондам, еще в июле 2022 года, но так и не получила ее.

После введения санкций компания не осуществляла выплаты по двум выпускам евробондов - с погашением в 2023 и 2024 годах. В марте этого года Evraz сообщил, что не сможет в срок частично или полностью погасить выпуск долларовых еврооблигаций-2023, несмотря на то, что группа располагает достаточной ликвидностью.

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