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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Новак заявил о сохранении планов по снижению экспорта нефти до конца 2023 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - РФ остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. б/с, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", - сказал он.

"В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что мера является дополнительной к объявленному в апреле добровольному сокращению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

РФ впервые приступила к добровольному снижению поставок нефти на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. В сентябре было принято решение сократить их на 300 тыс. б/с и продлить эту меру до конца текущего года. Базой снижения, по словам Новака, служит средний уровень экспорта в мае-июне.

Александр Новак
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