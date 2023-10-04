Министры комитета ОПЕК+ начали заседание на фоне новых заявлений Москвы и Эр-Рияда

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) начали очередное заседание, на котором планируют оценить ситуацию на мировом нефтяном рынке: находится ли он в балансе после продления Саудовской Аравией и Россией добровольных ограничений по поставкам сырья.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре, причем, как в сторону углубления сокращений, так и увеличения добычи.

Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Заседание пройдет на фоне опасений аналитиков в связи с возможным дефицитом топлива в четвертом квартале. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), ограничения добычи рядом стран ОПЕК+ суммарно более чем на 2,5 млн б/с до сих пор не были компенсированы за счет других производителей, не входящих в альянс. Организация в своем последнем отчете отмечала, что в июле дефицит предложения составил 1,5 млн б/с, в августе - 1,7 млн б/с.

С момента проведения последнего JMMC стоимость Brent выросла на 7%, бенчмарк торгуется вблизи $91/барр. В конце сентября стоимость эталонного сорта превысила $96/барр., но после достигнутого пика цена корректируется. Однако аналитики связывают данный факт не с фундаментальными факторами, а с негативными сигналами для сырьевых рынков в последние два дня ввиду роста доходности государственных облигаций США и укрепления доллара.

В то же время, некоторые считают, что ралли на опасениях по объемам предложения нефти подходит к концу. "Импульс к росту цен, связанный с опасениями дефицита предложения на рынке, исчерпал себя к концу прошлой недели. Сейчас, вероятно, будет фаза консолидации, пока не появится новых рыночных драйверов", - считает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

JMMC может созвать внеплановую полноформатную встречу министров ОПЕК+ в любое время, если это будет необходимо для реагирования на изменения на рынке. Сейчас министры встречаются раз в полгода, следующие переговоры намечены на 26 ноября.