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Премиум-подписчики Spotify получат бесплатный доступ к 150 тысячам аудиокниг

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, сообщила об открытии бесплатного доступа к 150 тысячам аудиокниг для владельцев премиальной подписки, сообщает MarketWatch.

В 2022 году компания разместила на платформе 300 тысяч озвученных изданий, однако для их прослушивания было необходимо приобретать каждую аудиокнигу в отдельности.

Теперь подписчики премиальных тарифов смогут слушать любые из ставших доступными книг без какой-либо отдельной платы в течение 15 часов в месяц. После того, как этот лимит будет исчерпан, пользователю сервиса предложат приобрести пакет из дополнительных 10 часов за $11.

Первыми - уже в эту среду - с нововведением познакомятся подписчики Spotify в Великобритании и Австралии, а позднее в текущем году к ним присоединятся пользователи из США.

С начала 2023 года капитализация Spotifyувеличилась на 95,7%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 10,2%.

Spotify США Великобритания Австралия Швеция
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