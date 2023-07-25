Spotify завершила II квартал с чистым убытком хуже прогноза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, во втором квартале получил чистый убыток в размере 302 млн евро по сравнению со 125 млн евро за тот же период годом ранее, несмотря на значительный рост числа подписчиков, сообщается в пресс-релизе компании.

Убыток в расчете на акцию составил 1,55 евро по сравнению с 0,85 евро. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал 0,63 евро на акцию.

Выручка увеличилась до 3,177 млрд евро по сравнению с 2,864 млрд евро за аналогичный период годом ранее, в то время как аналитики ожидали 3,21 млрд евро.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец июня составило 551 млн человек, что на 27% больше показателя годом ранее и на 7% выше мартовского уровня. Эксперты оценивали этот показатель в 548 млн человек, а сама компания давала прогноз в 530 млн.

Количество платных подписчиков Spotify выросло за год на 17% - до 220 млн (при прогнозе в 217 млн). Между тем средняя выручка в расчете на платного подписчика сократилась на 6%, составив 4,27 евро (без учета изменения курсов обмена валют данный показатель снизился на 3%).

Как ожидают в компании, в третьем квартале MAU увеличится на 21 млн относительно июня.

Spotify также прогнозирует рост выручки до 3,3 млрд евро в следующем квартале, при этом недавно объявленное повышение цен на подписку, скорее всего, окажет незначительное влияние на этот показатель, говорится в пресс-релизе. Эксперты прогнозируют выручку в 3,4 млрд евро.

Котировки акций Spotify падают на 6,8% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 18,5% (до $31,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 10,1%.