Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 6 октября по 7 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 398,72 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 18,12 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября объем ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день.

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 513,48 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября составило минус 114,76 млрд руб.