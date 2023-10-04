Рубль в среду чуть подрос к доллару и более заметно понизился к евро

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар США немного подешевел, евро, напротив, довольно заметно подрос на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль понизился к бивалютной корзине в условиях более заметно снижения в паре с евро и в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса.

Курс доллара США составил 99,58 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,76 руб./EUR1, подорожав на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,33 копейки - до 101,91 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,2 копейки - до 13,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги разнонаправленными колебаниями в основных валютах в ожидании новостей относительно стабилизации курса. Участники рынка внимательно следили за новостями и заявлениями представителей российских властей на эту тему, в том числе, сделанными в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи 2-5 октября. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг, 5 октября.

Минфин РФ с 6 октября по 7 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 398,72 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 18,12 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября объем ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день.

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду упала к евро и умеренно подорожала к доллару США, курс которого удерживается ниже психологически важного уровня в 100 рублей за доллар.

"На фоне повышенных нефтегазовых доходов ежедневный объем покупок валюты со стороны Минфина с 6 октября по 7 ноября увеличится на 37% по отношению к уровню сентября до 18,1 млрд рублей. На фоне августовского решения ЦБ не проводить на открытом рынке операции в рамках бюджетного правила до конца года это не должно оказать заметного давления на рубль, а растущие доходы экспортеров и соответствующее увеличение предложения валюты на рынке в перспективе могут, наоборот, оказать поддержку рублю. Тем не менее, на фоне сегодняшних новостей о сохранении добровольных ограничений на добычу и поставки нефти со стороны Саудовской Аравии и России с возможным пересмотром планов в ноябре декабрьский фьючерс на Brent теряет в цене более 4%, торгуясь в среду вечером ниже уровня в $88 за баррель", - отмечает Беспалов.

"Рубль с открытия перешел к укреплению, выйдя в умеренный плюс. Однако в начале основной сессии рубль стал сдавать позиции, торгуясь с небольшими потерями к бивалютной корзине. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Его пока не удается устранить, несмотря на вероятное наращивание экспортной выручки, которое уже должно было произойти благодаря дорогой нефти. В результате может увеличиться приток валюты на внутренний рынок, однако, по всей видимости, его пока недостаточно для комфортного обеспечения повышенного спроса", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть усилили снижение вечером в среду после публикации данных о запасах топлива в США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 4,18% - до $87,11 за баррель. Котировки Brent опустились ниже $88 за баррель впервые с 1 сентября. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на 4,45% - до $85,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста показателя на 50 тыс. баррелей.

Тем временем министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отмечая готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время. Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 5 октября на 18,78 копейки, до 99,4555 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,03 копейки, до 104,3024 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 14,97 копейки по отношению ко вторнику и составил 99,4385 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 17,07 копейки и составил 99,4772 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 306,347 млн, из которых $368,407 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $937,94 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 21,21 копейки, до 104,2652 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 30,82 копейки, до 104,3623 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR603,96 млн, из которых EUR102,166 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR501,794 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 октября опустилась на 5 базисных пунктов - до 12,44% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 12,33% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 10,37% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,93% годовых.