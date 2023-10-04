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"БелАЗ" и "Газпром" обсудили перспективы карьерных самосвалов на газовом топливе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ОАО "БелАЗ" и ПАО "Газпром" обсуждают совместные импортозамещающие проекты и перспективы использования природного газа в качестве моторного топлива для карьерных самосвалов, сообщила пресс-служба белорусского предприятия.

"В ходе деловой встречи стороны рассмотрели приоритетные направления в сфере импортозамещения и обсудили перспективные инновационные разработки "БелАЗа" в области использования природного газа в качестве моторного топлива для карьерной техники", - говорится в сообщении.

Российская делегация группы "Газпром" во главе с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым посетила "БелАЗ" 3 октября. Российской делегации были представлены образцы карьерной техники "БелАЗ", в том числе самосвал, работающий на природном газе.

Кроме того, в рамках визита состоялось совещание с участием заместителя премьер-министра Белоруссии Петра Пархомчика, где обсуждалась возможность участия белорусских производителей в закупках для нужд группы "Газпром", развития газотранспортной системы республики и инновации белорусских машиностроителей в области использования газомоторного топлива.

"БелАЗ" - один из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. До введения западных санкций завод занимал около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Предприятие производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

"БелАЗ" с российскими партнерами реализует нескольких проектов в сегменте карьерной техники на газомоторном топливе.

Белоруссия Газпром БелАЗ Виталий Маркелов
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