Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В закупках "Газпрома" доля отечественной стройтехники превысила 70%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 2021 года закупает только российские бульдозеры, доля отечественных трубоукладчиков составила 99%, а гусеничных экскаваторов - 73%, сообщил корпоративному журналу предправления компании Виталий Маркелов.

"Поддерживая устойчивый спрос на продукцию отечественных производителей, "Газпром" вовлекает все больше российских предприятий в процесс освоения новой, современной и превосходящей импортные аналоги техники", - отметил он.

Минпромторг и "Газпром" в сентябре провели заседание рабочей группы по импортозамещению строительно-дорожной техники после того, как в марте марте 2023 года они подписали соглашение о сотрудничестве в этом направлении.

Издание отмечает, что взаимодействие производителей техники и заказчика позволяет повышать качество продукции и содействует выпуску новых видов техники. В качестве примера приводится создание мульчерной установки на базе бульдозера ДСТ-Урал (производства челябинского ООО "ДСТ-Урал" - ИФ), а также доработка трубоукладчика ТГ-511 (производства концерна "Тракторные заводы" - ИФ).

Сообщается также, что "Газпром" совместно с отечественными производителями работает над созданием автомобильного крана грузоподъемностью 100 тонн.

В марте Минпромторг и "Газпром" обсуждали программу обновления парков специализированной техники дочерних обществ ПАО "Газпром" на период с 2024 по 2030 год. Тогда Маркелов говорил, что "Газпрому" в ближайшие 6 лет потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники.

Газпром Минпромторг Тракторные заводы Виталий Маркелов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин поддержал проект о перечислении пенсионных взносов Банка России в НПФ

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек

"Северсталь" получила разрешение правкомиссии не замещать евробонды

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

Brent подешевела до $89,27 за баррель

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });