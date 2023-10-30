В закупках "Газпрома" доля отечественной стройтехники превысила 70%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 2021 года закупает только российские бульдозеры, доля отечественных трубоукладчиков составила 99%, а гусеничных экскаваторов - 73%, сообщил корпоративному журналу предправления компании Виталий Маркелов.

"Поддерживая устойчивый спрос на продукцию отечественных производителей, "Газпром" вовлекает все больше российских предприятий в процесс освоения новой, современной и превосходящей импортные аналоги техники", - отметил он.

Минпромторг и "Газпром" в сентябре провели заседание рабочей группы по импортозамещению строительно-дорожной техники после того, как в марте марте 2023 года они подписали соглашение о сотрудничестве в этом направлении.

Издание отмечает, что взаимодействие производителей техники и заказчика позволяет повышать качество продукции и содействует выпуску новых видов техники. В качестве примера приводится создание мульчерной установки на базе бульдозера ДСТ-Урал (производства челябинского ООО "ДСТ-Урал" - ИФ), а также доработка трубоукладчика ТГ-511 (производства концерна "Тракторные заводы" - ИФ).

Сообщается также, что "Газпром" совместно с отечественными производителями работает над созданием автомобильного крана грузоподъемностью 100 тонн.

В марте Минпромторг и "Газпром" обсуждали программу обновления парков специализированной техники дочерних обществ ПАО "Газпром" на период с 2024 по 2030 год. Тогда Маркелов говорил, что "Газпрому" в ближайшие 6 лет потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники.