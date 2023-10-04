Продажи "Соллерса" в России за девять месяцев выросли на 39,2%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 1,9 раза, до 5,11 тыс. автомобилей, а за январь-сентябрь увеличились на 39,2%, согласно данным, опубликованным Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, по сравнению с августом, в котором автопроизводитель реализовал 4 364 машины, рост продаж составил 17,1%.

За прошлый месяц "Соллерс" реализовал на российском рынке 4 026 "УАЗов" (рост на 59,4% г/г), 1 071 легкий коммерческий грузовик Sollers нового модельного ряда и 13 оставшихся Ford Transit (-92%). Производство последних на заводе "Соллерс Форд" в Елабуге было прекращено год назад. В конце октября Ford заявил о продаже своей доли в СП с опционом выкупа в течение пяти лет. К концу ноября "Соллерс" перезапустил выпуск LCV под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего СП под юрлицом "Соллерс Алабуга".

За январь-сентябрь 2023 г. продажи "Соллерса" выросли на 39,2%, до 30 507 автомобилей. Доля рынка, по подсчетам АЕБ на основании данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК, совместное предприятия агентства "Автостат" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт"), составила 4% (-0,1 п.п.)

Продажи группы "Соллерс" за девять месяцев 2023 г. (тыс. шт.) с динамикой г/г (данные АЕБ)

Модель Продажи Доля рынка УАЗ 24,848 (+50,4%) 3,3% (+0,2 п.п.) Sollers LCV 4,878 0,6% Ford Transit 0,013 (-%) 0,1% (-0,9 п.п.) Всего 30,507 (+39,2%) 4% (-0,1 п.п.)

Основным акционером "Соллерса" до лета прошлого года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне 2022 года он продал контрольный пакет в группе компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.