Росстат отметил снижение цен на бензин на прошлой неделе впервые с весны

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 26 сентября по 2 октября на фоне предпринимаемых регуляторами и участниками отрасли мер перешли к снижению, сократившись на 0,4% после роста на 0,5% с 19 по 25 сентября, на 0,8% с 12 по 18 сентября, на 0,7% с 5 по 11 сентября и на 0,5% на неделе до этого, сообщил Росстат в среду.

Бензин в рознице подешевел впервые с весны этого года: последний раз понижательная динамика наблюдалась в первую неделю марта.

По отношению к началу года цены на бензин на 2 октября повысились на 9,4% при общей инфляции за этот период в 4,54%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 25 сентября составляла 55,68 руб. (на 25 сентября - 55,92 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 51,41 руб. (51,62 руб.), АИ-95 - 56,16 руб. (56,47 руб.), АИ-98 - 68,31 руб. (68,45 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 26 сентября по 2 октября снизились на 0,1% после заметного роста на предыдущих неделях: с 19 по 25 сентября они выросли на 1,7%, с 12 по 18 сентября - на 2%, с 5 по 11 сентября - на 1,7%, с 29 августа по 4 сентября - на 1,3%.

С начала года ДТ подорожало на 11,1%. Средняя цена ДТ в стране на 2 октября составила 64,90 руб. за литр (на 25 сентября - 64,99 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 25 сентября по 1 октября, по данным Росстата, сократилось на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей и составило 756,9 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива продолжил снижаться, просев на 0,4% - до 1 млн 542,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).