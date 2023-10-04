Инфляция в РФ с 26 сентября по 2 октября составила 0,21%

Годовая инфляция ускорилась до 5,9%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21% с 0,28% с 19 по 25 сентября после 0,13% с 12 по 18 сентября, также 0,13% с 5 по 11 сентября и 0,11% с 29 августа по 4 сентября, соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

Замедление роста цен отчасти объясняется удешевлением бензина на 0,4% и дизельного топлива на 0,1% после значительного роста цен на нефтепродукты в предыдущие недели.

С начала года цены ко 2 октября выросли на 4,54%.

Из недельных данных конца сентября-начала октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 октября ускорилась в район 5,9%. Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует только 11 октября в докладе о динамике цен в сентябре.

Цены на продукты

За период с 26 сентября по 2 октября 2023 г. выросли цены: на яйца куриные - на 3,2%, мясо кур - на 1,0%, масло подсолнечное и маргарин - на 0,6%, баранину, сосиски, сардельки - на 0,5%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 0,2% (неделей ранее выросли на 0,6%), в том числе на помидоры - 7,9%, бананы - 2,3%. В то же время цены на огурцы снизились на 3,6%, картофель - на 2,3%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 1,5%, капусту - на 1,4%, лук - на 0,6%, свеклу - на 0,1%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 1,6%, эргоферон - на 1,4%, аллохол - на 0,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,5%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 3,5% (неделей ранее выросла на 1,6%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 октября на уровне 5,94%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 26 сентября по 2 октября 2023 г. инфляция замедлилась до 0,21% (0,28% неделей ранее). В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,26% (с 0,41% неделей ранее) за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию и остальные продукты питания. Также замедлился рост цен в сегменте непродовольственных товаров до 0,08% (с 0,24% неделей ранее) при возобновлении снижения цен на бензин и дизельное топливо. В секторе услуг цены выросли на 0,27% (после роста на 0,19% неделей ранее) преимущественно за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы" - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, Банк России 15 сентября на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, а также вернул в заявление по итогам совета директоров жесткий сигнал о своих действиях на будущее.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% (что выше даже нового прогноза ЦБ) с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2023 году составляет 6,6% (вырос с 6,4% по опросу в начале сентября), по инфляции в 2024 году - 5,1% (вырос с 4,8%).

Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2023 года вырос до 13,75% (большинство экономистов ждет повышения ставки к концу года до 14,0%, но есть и те, кто рассчитывает на неизменность ставки) с 12,0% по опросу месячной давности. Консенсус по ключевой ставке на конец 2024 года также подрос до 10,0% с 9,25% по опросу месяц назад.