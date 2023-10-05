Brent подорожала до $86,4 за баррель после резкого падения цены накануне

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в четверг составляет $86,37 за баррель, что на $0,56 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала максимально с июля 2022 года - на $5,11 (5,6%), до $85,81 за баррель, минимума с 29 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,47 (0,56%), до $84,69 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,01 (5,6%), до $84,22 за баррель, минимума с 31 августа.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина.

Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.

"Запасы бензина резко выросли, несмотря на пик сезона технического обслуживания НПЗ, и это говорит о слабом спросе", - отмечает аналитик Kpler Мэтт Смит, слова которого приводит Market Watch.