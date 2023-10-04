Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Министры комитета ОПЕК+ подтверждают приверженность принятым решениям

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет рассмотрел данные о добыче нефти за июль и август 2023 года и отметил общую приверженность стран ОПЕК+ декларации о сотрудничестве и подтвердил приверженность стран-участниц решению, принятому 4 июня 2023 года, призвав все страны-участницы добиться полного соответствия решениям и придерживаться механизма компенсации.

ЭкономикаОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. ОбобщениеОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. ОбобщениеЧитать подробнее

Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отмечая готовность стран DoC реагировать на изменения рынка и быть готовыми принять дополнительные меры в любое время. Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября 2023 года, в тот же день пройдет полугодовая полноформатная встреча министров ОПЕК+.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре, причем, как в сторону углубления сокращений, так и увеличения добычи.

Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Brent торгуется у $90,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });