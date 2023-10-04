Министры комитета ОПЕК+ подтверждают приверженность принятым решениям

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет рассмотрел данные о добыче нефти за июль и август 2023 года и отметил общую приверженность стран ОПЕК+ декларации о сотрудничестве и подтвердил приверженность стран-участниц решению, принятому 4 июня 2023 года, призвав все страны-участницы добиться полного соответствия решениям и придерживаться механизма компенсации.

Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отмечая готовность стран DoC реагировать на изменения рынка и быть готовыми принять дополнительные меры в любое время. Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября 2023 года, в тот же день пройдет полугодовая полноформатная встреча министров ОПЕК+.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре, причем, как в сторону углубления сокращений, так и увеличения добычи.

Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.