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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Регионам Арктики компенсируют расходы на мазут в отопительный сезон 2023/2024

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить софинансирование из федерального бюджета расходов в Мурманской области и других арктических регионах расходов на мазут, используемый в ходе отопительного сезона.

Это поручение вошло в перечень поручений, сформулированных после совещания с членами правительства 16 августа.

"Правительству РФ обеспечить в необходимом объеме за счет средств федерального бюджета софинансирование: расходов на реализацию в Мурманской области, других субъектах РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны, мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов и по его проведению, рассмотрев в том числе вопросы о компенсации понесенных субъектами расходов, которые связаны с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения, а также о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона", - говорится в поручении.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике. В первую очередь, речь идет о Мурманской области и Камчатском крае, которые нуждаются в 16 млрд рублей на возмещение покупки мазута.

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал, что ведомство готово в этом году оперативно отреагировать с выделением дополнительных средств на мазут арктическим регионам, "но надо решать вопросы системно". "Предположим, мы с "удобренщиками" (производителями удобрений - ИФ) приняли системное решение: часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, оставшуюся часть - на экспорт", - говорил Силуанов.

Арктика Мурманская область Александр Новак Антон Силуанов Камчатский край
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