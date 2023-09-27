Мурманску и Камчатке нужно 16 млрд рублей субсидий на возмещение покупки мазута

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике, сообщил на совещании у президента вице-премьер Александр Новак. Владимир Путин поддержал это предложение.

"В первую очередь, это Мурманская область и Камчатский край. Речь идет о том, что в результате повышения биржевых цен они (цены поставки - ИФ) превысили средний уровень, который складывался за прошлые годы. И для регионов это дополнительная бюджетная нагрузка, которую необходимо компенсировать, поскольку, естественно, в тарифах для потребителей эти цены не учтены", - сообщил Новак.

По его словам, "по этому году, учитывая, что в начале цены на мазут были значительно ниже, чем среднегодовые, и только в последние два месяца отмечался рост цен на мазут, то примерно выпадающие (расходы - ИФ) составляют около 10-12 тысяч (рублей - ИФ) за тонну для этих регионов".

Путин заметил, что для Мурманской области, таким образом, нужно возмещение в объеме 11 млрд рублей, а Камчатке - 5 млрд рублей и спросил у главы Минфина Антона Силуанова, будет ли компенсация.

Тот ответил, что есть несколько вариантов.

"Если оперативно решать проблему, конечно, можно и дополнительное финансирование регионам предоставить, хотя там, мы видим, есть неплохие результаты. Предположим, только по Мурманской области допдоходы - 9 миллиардов (рублей - ИФ)", - сказал министр финансов.

"Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи, но надо, я согласен, решать системно. Предположим, мы с "удобренщиками" (производителями удобрений - ИФ) приняли системное решение: часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, оставшуюся часть - на экспорт", - заметил он.

"Или можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов. И можно это делать у тех компаний, которые сейчас получают определенные преференции после тех "маневров" в нефтепереработке, которые предлагает Минэнерго. То есть чтобы это было не накладно ни для региональных бюджетов, ни для федерального бюджета. Но чтобы оперативно решить вопросы, можно рассмотреть вопрос, конечно, и о какой-то дополнительной финансовой помощи при необходимости, если она востребована у субъектов РФ", - резюмировал Силуанов.

Путин высказал мнение, что даже если Мурманск заработал 9 млрд рублей, то переплатил за топливо 11 млрд рублей.

"Поэтому надо посмотреть, как им помочь. Они-то здесь совсем ни при чем, федеральный бюджет получает доходы от повышения цен на нефть, а они - нет. Они поработали, ну заработали, хорошо. Что же мы теперь, всё отнимем? Да еще их нагрузим, еще 2 миллиарда?" - подчеркнул президент.