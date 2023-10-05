"Новабев групп" за девять месяцев снизила отгрузки алкогольной продукции на 1,2%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Новабев групп" (бывшее ПАО "Белуга групп"), один из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, в январе-сентябре 2023 года отгрузило 11 млн декалитров (дал) продукции, что на 1,2% меньше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Без учета экспортных продаж рост отгрузок к 2022 г. составляет 1,3%.

В III квартале общие отгрузки выросли на 7,3% год к году, до 4,2 млн дал.

"Объем реализованной продукции в третьем квартале превысил как прошлогоднее значение за период, так и показатели первого и второго кварталов. Общая динамика за девять месяцев стремится к цифрам 2022-го, что демонстрирует стабильность бизнеса", - говорится в сообщении группы.

Отгрузки брендов собственного производства за девять месяцев снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в то время как отгрузки импортных брендов выросли на 29,3%.

По итогам девяти месяцев торговая сеть "ВинЛаб" увеличила объем продаж на 33,3% за счет роста трафика на 24% и среднего чека на 7,5%.

На конец сентября 2023 количество торговых точек достигло почти 1,6 тыс.

В рамках развития электронной коммерции объем продаж по системе click & collect вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля электронной коммерции в сети составляет 7,7% против 4,3% в прошлом году.

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.