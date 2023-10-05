ADNOC приняла инвестрешение по газовым месторождениям на шельфе ОАЭ с участием "ЛУКОЙЛа"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ADNOC приняла окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту освоения двух газовых месторождений на шельфе ОАЭ - Hail и Ghasha.

Месторождения являются частью концессии Абу-Даби Ghasha, в рамках которой к концу десятилетия планируется добывать более 1,5 млрд куб. футов газа в сутки для самообеспечения ОАЭ данным видом топлива, а также его экспорта.

Как сообщает ADNOC, также заключены два контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC). Первый из них, предусматривающий возведение морских объектов и сооружений на искусственных островах и подводные трубопроводы, присужден совместному предприятию National Petroleum Construction Company и Saipem S.p.A. Второй контракт EPC на выполнение работ на суше, включая извлечение CO2 и серы и их обработку, получила компания Tecnimont S.p.A.

Стоимость офшорного EPC-контракта составляет приблизительно $8,2 млрд, наземного - $8,74 млрд.

Концессия Ghasha присуждена в ноябре 2018 года на 40 лет с целью освоения ранее неразрабатываемых залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений (Хаиль, Гаша, Хайр-Далма, Сата, Бу-Хасир, Наср, САРБ, Шувайхат и Мубарра) в Персидском заливе. Глубина воды в пределах месторождений - до 24 м, расстояние до берега - около 40 км. Планируемый объем производства - свыше 40 млн куб. м газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки.

Газ с этих месторождений сможет удовлетворить более 20% потребностей ОАЭ в этом топливе. Запасы Gasha характеризуются высоким содержанием сероводорода и углекислого газа.

Участниками концессии являются: ADNOC - 55%, оператор; Eni - 25%, Wintershall - 10%, OMV - 5% и "ЛУКОЙЛ" (5%), который приобрел долю в октябре 2019 года за $214 млн.

В концессионной зоне Ghasha уже завершено строительство трех искусственных островов. Ожидается, что производство начнется примерно в 2025 году.