Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Индийская GAIL будет ежегодно получать 0,5 млн тонн СПГ от ADNOC

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Индийская газовая компания GAIL и ADNOC Gas (ОАЭ) подписали долгосрочное соглашение о поставках в Индию примерно 0,5 млн тонн СПГ в год. Документ рассчитан на 10 лет, поставки по нему начнутся в 2026 году.

"Ожидается, что это соглашение поддержит растущие потребности Индии в энергетической безопасности, а также будет способствовать достижению стратегических целей роста GAIL по удовлетворению потребностей ее перерабатывающего сектора в условиях быстро истощающегося газового ландшафта страны", - говорится в сообщении GAIL.

Также предполагается, что реализация соглашения поможет Индии довести долю газа в энергетическом секторе до 15%.

GAIL контролирует около 70% рынка транспортировки газа в Индии, владеет и управляет сетью протяженностью более 16 тыс. км по всей стране.

В начале января GAIL подписала похожее 10-летнее соглашение с Vitol Asia Pte Ltd. По его условиям, с 2026 года в Индию ежегодно будет поставляться около 1 млн тонн СПГ.

Vitol ОАЭ СПГ GAIL Индия ADNOC Gas
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль снижается к доллару и евро после завершения накануне налогового периода января

Рубль снижается к доллару и евро после завершения накануне налогового периода января

Венчурные фонды США располагают денежными резервами на рекордные $311 млрд

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Дело" отметило увеличение сроков доставки контейнеров на Черном море и Балтике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });