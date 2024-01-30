Индийская GAIL будет ежегодно получать 0,5 млн тонн СПГ от ADNOC

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Индийская газовая компания GAIL и ADNOC Gas (ОАЭ) подписали долгосрочное соглашение о поставках в Индию примерно 0,5 млн тонн СПГ в год. Документ рассчитан на 10 лет, поставки по нему начнутся в 2026 году.

"Ожидается, что это соглашение поддержит растущие потребности Индии в энергетической безопасности, а также будет способствовать достижению стратегических целей роста GAIL по удовлетворению потребностей ее перерабатывающего сектора в условиях быстро истощающегося газового ландшафта страны", - говорится в сообщении GAIL.

Также предполагается, что реализация соглашения поможет Индии довести долю газа в энергетическом секторе до 15%.

GAIL контролирует около 70% рынка транспортировки газа в Индии, владеет и управляет сетью протяженностью более 16 тыс. км по всей стране.

В начале января GAIL подписала похожее 10-летнее соглашение с Vitol Asia Pte Ltd. По его условиям, с 2026 года в Индию ежегодно будет поставляться около 1 млн тонн СПГ.