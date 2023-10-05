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Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть
Фото: Kena Betancur/VIEWpress/Corbis via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в третьем квартале прогнозирует дополнительную прибыль в размере приблизительно $1 млрд долларов за счет повышения цен на нефть, сообщает MarketWatch.

Еще $200-$400 млн компании может принести изменение цен на газ. В то же время часть дохода, полученного от роста стоимости энергоносителей, будет нивелирована сокращением прибыли в химическом сегменте, которое оценивается в $400-$600 млн.

В среду вечером нефтяные цены перешли к активному снижению, опустившись до минимумов за пять недель, однако уже в четверг возобновили рост. "В ближайшей перспективе будет наблюдаться "бычий" тренд, и в скором времени цены на нефть могут преодолеть отметку в $100 долларов", - отмечает главный экономист Spartan Capital Питер Кардилло.

США ExxonMobil Spartan Capital
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