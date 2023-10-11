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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Exxon покупает сланцевого производителя Pioneer примерно за $60 млрд

Exxon покупает сланцевого производителя Pioneer примерно за $60 млрд
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil подписала обязывающее соглашение о покупке сланцевого производителя Pioneer Natural Resources Co. за $59,5 млрд.

С учетом долга сумма составляет $64,5 млрд, говорится в сообщении Exxon.

Сделка будет полностью оплачена акциями. Акционеры Pioneer за каждую принадлежащую им акцию компании получат по 2,3234 акции Exxon. Это составляет $253 исходя из цены на закрытие торгов 5 октября и представляет собой премию примерно в 18% к стоимости бумаг Pioneer.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2024 года. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, но для её завершения необходимо получить одобрение со стороны акционеров Pioneer и регулирующих органов.

В сообщении говорится, что совместные запасы компаний в Пермском бассейне, где находятся крупнейшие месторождения сланцевой нефти в США, будут составлять около 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Объем добычи Exxon в этом регионе после окончания сделки увеличится более чем вдвое и составит 1,3 млн бнэ в сутки. При этом ожидается, что в 2027 году производство достигнет 2 млн бнэ/с.

Финансовыми консультантами Exxon в рамках сделки выступали Citi и Centerview Partners. У Pioneer ими являлись Goldman Sachs, Morgan Stanley, Petrie Partners и Bank of America Securities.

Котировки акций Exxon снижаются на 1,8% в ходе предварительных торгов в среду, в то время как бумаги Pioneer подорожали на 2,1%. Рыночная стоимость первой компании оценивается в $442 млрд (рост на 0,1% с начала текущего года), второй - в $55 млрд (повышение на 4%).

Покупка Pioneer является самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году.

Exxon Mobil Pioneer Natural Resources
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