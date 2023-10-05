ВБ повысил прогноз роста экономики Армении в 2023 году до 6,6%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Армении в 2023 году на уровне 6,6%, говорится в октябрьском обзоре ВБ по региону Европы и Центральной Азии.

В июне ВБ ожидал роста армянской экономики в 2023 году на уровне 4,4%.

По обновленным прогнозам, ВВП Армении в 2024 году продемонстрирует рост на 4,1% (июньский прогноз - 4,8%), в 2025 году - на 4,5% (июньский прогноз 5%).

В госбюджете Армении на 2023 год заложен рост ВВП на уровне 7%. Экономика Армении в 2022 году выросла на 14,2%.