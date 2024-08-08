ВВП Армении в I полугодии вырос на 10,4%

Промпроизводство в стране увеличилось на 18,4%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ВВП Армении в январе-июне 2024 года увеличился на 10,4% в годовом исчислении, сообщил статистический комитет страны.

Объем промышленного производства возрос на 18,2% - до 1,408 трлн драмов, сельхозпроизводства - на 4%, до 285,824 млрд драмов.

При этом валовый объем производства в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыбодобывающей отрасли составил 311,277 млрд драмов, увеличившись на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В растениеводстве зафиксирован рост на 10,6% - до 117,585 млрд драмов, в сфере животноводстве - на 0,1%, до 168,24 млрд драмов, в лесном хозяйстве - на 7,1%, до 989,7 млн. В рыбодобывающей отрасли увеличение составило 7,2% - до 24,462 млрд драмов.

В сфере строительства зафиксирован рост на 15,7% - до 202,015 млрд драмов, в сфере торговли - на 22,9%, до 2,754 трлн драмов, услуг - на 4,4%, до 1,562 трлн драмов.

Внешнеторговый оборот достиг $18,407 млрд (рост в 2 раза). Экспорт увеличился в 2,3 раза - до $7,927 млрд, импорт - на 86,5%, до $10,479 млрд.

Выработка электроэнергии в стране возросла на 2,2% - до 4,543 млрд кВт.ч.

В бюджете Армении на 2024 год предусмотрено увеличение ВВП на 7%.

Экономический рост в Армении в 2023 году составил 9,4%

Официальный курс на 8 августа - 387,73 драма/$1.