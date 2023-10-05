Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Речь идет о 15% от производства для бензина и 12,5% - для ДТ, говорят источники

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает очередное повышение нормативов продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) - по бензинам с текущих 13% от производства до 15%, по дизельному топливу - с текущих 9,5% до 12,5%, сообщили "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, эта мера была поддержана на одном из последних совещаний у вице-премьера Александра Новака. В настоящее время Федеральная антимонопольная служба готовит соответствующее постановление правительства. "Интерфакс" направил запрос в ФАС.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская на недавнем заседании в Совете Федерации заявляла: в среднем, чтобы цена держалась в приемлемых условиях на биржевом сегменте, должно продаваться не менее 20% (от производства - ИФ). "Мы считаем, что по бензинам минимальный норматив должен быть от 15% и выше, по дизелю - желательно примерно так же, может быть, на уровне 13-14%", - говорила она.

Источники "Интерфакса" рассказывают, что повышение нормативов входит в число комплексных мер, которые в настоящее время разрабатывают ведомства и нефтяники для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлив.

Собеседники также отмечают, что ведомствами и нефтяниками фактически согласован механизм постепенного снятия запрета на экспорт топлив - при соблюдении ряда условий. Ожидается, что будет снят запрет на экспорт только для производителей топлива, разрешены будут трубопроводные поставки ДТ. По словам источников, ожидается, что частичный запрет экспорта может быть отменен "сегодня-завтра", публикацию постановления правительства на этот счет они ждут в самое ближайшее время.

В четверг председатель комитета Госдумы РФ Павел Завальный сообщил журналистам, что правительство РФ обсуждает краткосрочные и долгосрочные меры регулирования внутреннего рынка топлива. По его словам, на совещании у Новака в среду обсуждался "запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие".

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что ведомства и нефтяные компании согласились с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров топлива из РФ. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

Тем временем, ФАС направила нефтяникам и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены на топливо. Как поясняет служба, снижение цен на АЗС должно произойти в связи с уменьшением стоимости топлива на бирже. Ведомство ждет от нефтяных компаний и независимых АЗС отчетную информацию о принятых мерах. "В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорилось в пресс-релизе ФАС.

Запрет экспорта бензинов и ДТ из России введен 21 сентября. Он стал кардинальной мерой, предпринятой для стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В настоящее время вырабатывается комплекс системных мер для того, чтобы топливная отрасль РФ в целом могла функционировать стабильно.