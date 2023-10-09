Новак считает, что отмена сессии на торгах топливом СПбМТСБ поддержит предложение и ликвидность

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Отмена второй сессии на торгах топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поможет поддержать достигнутый уровень предложения нефтепродуктов и ликвидность торгов на бирже.

Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Новак напомнил, что для нормализации цен на внутреннем рынке 21 сентября был введен временный запрет на экспорт бензинов и дизельного топлива, и эта мера показала свою положительное влияние.

"Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась: бензина - на 16%, дизеля - на 21%. В мелком опте и на нефтебазах цены на дизель уменьшились в среднем на 6,3 тысячи рублей за тонну. Падение цен зафиксировано в 81 регионе", - сказал он.

По словам вице-премьера, в настоящее время осуществляется особый контроль стоимости топлива для сельхозтоваропроизводителей. Минсельхозу совместно с регионами и ФАС поручено проводить мониторинг наценок при покупке дизельного топлива аграриями, а также мониторинг по снижению цен при покупке топлива у посредников. Дополнительно ФАС провела проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС. В результате возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС из-за завышения цен.

"Кратковременные меры сработали, но для стабильного функционирования внутреннего рынка правительством в пятницу были приняты ряд системных мер. Так, с 1 октября восстановлен топливный демпфер. Для повышения ликвидности биржевых торгов и повышения их прозрачности правительством принято решение об отмене второй торговой сессии на СПбМТСБ и увеличению минимальных нормативов продаж топлива на бирже - до 15% по бензинам и до 12,5% - по ДТ", - сообщил Новак.

"Основная цель принятых решений - не допустить снижения предложения на бирже, а также повысить ликвидность биржевых торгов на основной торговой сессии, что будет способствовать повышению прозрачности торгов и равной доступности биржевого товара для всех потребителей", - подчеркнул Новак.

Он напомнил, что сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. "Решение было принято для недопущения затоваривания хранилищ и последующего сокращения переработки на НПЗ. При этом не менее половины произведенного ДТ должно пойти на внутренний рынок. Данная мера позволит сохранить загрузку системообразующим НПЗ и даст дополнительный стимул компаниями с исторически более высокой долей экспорта направлять моторное топливо на внутренний рынок. При этом сохраняется запрет на экспорт бензинов, а также на вывоз ДТ железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", - добавил Новак.

"Чтобы пресечь возможность "серого" экспорта, введена заградительная пошлина 50 тыс. рублей за тонну на все виды нефтепродуктов. Она не коснется добросовестных производителей - крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн т в год. Заградительная пошлина начнет действовать после полного снятия запрета поставок топлива на экспорт", - добавил он.