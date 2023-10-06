Число корпоративных банкротств в РФ за три квартала 2023 года сократилось на 30%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в РФ за 9 месяцев 2023 года составило 5071, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Однако сопоставимо - на 28% (до 5555) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - возросло количество процедур наблюдения, введенных судами. В 2,9 раза до 23519 увеличилось число публикаций кредиторов о намерении инициировать банкротство контрагента.

"Рост числа наблюдений и намерений кредиторов, по сравнению с прошлым годом, объясняется тем, что значительную часть 2022 года действовал мораторий на инициирование новых дел о банкротстве кредиторами", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Он обращает внимание на сокращение в 2023 году числа наблюдений на 25,2% и на 44,4% конкурсных производство по сравнению 9 месяцами "доковидного" 2019 года. Эту динамику Юхнин "в значительной степени" связывает с двумя мораториями, в ходе которых должники и кредиторы получили опыт внесудебной реструктуризации долгов, которая оказалась как минимум не менее эффективной, чем банкротство.

"Характерно, что и государство в лице ФНС России также снизило активность в плане инициирования процедур", - говорит Юхнин. Доля запущенных ведомством процедур за январь-сентябрь текущего года снизилась до 13,4% по сравнению с 24,1% за аналогичный период годом ранее.

При этом конкурсные кредиторы увеличили свою активность в роли заявителей по делам о несостоятельности. По итогам девяти месяцев 2023 год доля дел, инициированных ими, составила 77,6% против 66,8% в таком же периоде 2022 год, свидетельствуют данные "Федресурса".

По данным реестра, российские суды в январе-сентябре 2023 года признали несостоятельными 249,9 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП). Это на 28,8% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года.

Постепенно темп прироста числа банкротств граждан замедляется: в январе-сентябре 2022 года число банкротств граждан увеличилось на 41,2% к аналогичному периоду 2021 года.

Всего же за время существования процедуры банкротства граждан с октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды признали несостоятельными свыше 1 млн человек.

"Ежемесячно в России банкротами становятся уже около 30 тысяч человек, это довольно много. Действия законодателя способствуют сохранению спроса на процедуру, - полагает Юхнин. - В этом году приняты законы, защищающие права должников-собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре".

Граждане в отличие от компаний в подавляющем большинстве случаев самостоятельно инициируют дела о собственном банкротстве. Они это сделали в 96,6% процедур, остальные дела инициировали кредиторы и ФНС России, свидетельствуют данные "Федресурса".

"Банкротство граждан работает, показывая планомерное развитие. Из темпов видна относительная стабилизация интереса граждан в применении судебного механизма освобождении от долгов, в том числе с учетом механизмов внесудебного банкротства, которые мы развиваем", - сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Внесудебная процедура

Внесудебной процедурой личного банкротства, которая проводится через многофункциональные центры (МФЦ), россияне активно пользуются. В январе-сентябре 2023 года МФЦ опубликовали 7964 сообщения о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Это на 69,5% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Процедура была начата в 72% случаях, тогда как в январе-сентябре 2022 года заявителям возвращались 41% заявлений, свидетельствуют данные "Федресурса".

По мнению Торосова, процент начатых дел к числу поданных заявлений показывает, что ею все больше пользуются именно те граждане, для которых и была разработана упрощенная процедура. Внесудебная процедура в целом становится более узнаваемой и понятной, полагает он.

Еще большее число граждан получат доступ к внесудебному порядку банкротства с ноября 2023 года, когда вступят в силу обновленные критерии допуска к этой процедуре. Среди них: увеличение с 500 тысяч до 1 млн рублей максимального размера долга, при котором возможна внесудебная процедура. Кроме этого, доступ к ней получат пенсионеры и получатели социальных выплат, а также должники, в отношении которых исполнительное производство длилось семь лет и так и не завершилось.

"Расширение доступности процедуры, когда закон вступит в силу, позволит большему числу граждан воспользоваться бесплатным механизмом освобождения от долгов. Эта процедура не нацелена на "всплеск". Ее задача - помочь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - заявил Торосов.

По мнению Юхнина, расширение доступа граждан к бесплатной внесудебной процедуре поможет наиболее обездоленным гражданам, у которых нет ни имущества, ни сколько-нибудь значимых доходов для выплат кредиторам, быстрее освободиться от долгов и начать новую экономическую жизнь.