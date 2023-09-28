Кредиторы банкротов в России потеряли 18,9 трлн рублей за семь лет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика потеряла 18,9 трлн рублей за семь последних лет из-за банкротств - это списанные требования кредиторов, заявил на Московском финансовом форуме замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев .

"Почти 19 трлн рублей здоровая экономика, то есть те кредиторы, которые рассчитывали на эти деньги, за последние семь лет просто потеряли (из-за банкротства контрагентов - ИФ)", - сказал он.

По его словам, кредиторы начинали отношения с контрагентами, рассчитывая на получение этих денег.

"[Они] рассчитывали на то, что эти деньги будут крутиться в цепочках кооперации - будут проходить дальше как кровь в экономике, но там образовались тромбы, которые, к сожалению, так и не рассосались", - сказал замглавы ФНС.

В сентябре 2021 года Чекмышев заявлял, что российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет из-за банкротств - это списанные требования кредиторов.

Также Чекмышев оценил институт банкротства в текущем состоянии как "дорогущий и неэффективный". "У нас средняя продолжительность процедуры за последние семь лет выросла в два раза", - сказал он, продемонстрировав на слайде данные об увеличении срока процедуры с 567 дней до 1034 дней.

Однако по результатам этой процедуры 60% кредиторов "получают круглую баранку", то есть ничего, но при этом несут издержки на юристов, участие в судебных заседаниях и т.д., отметил он.

Но есть и выгодоприобретатели от сложившейся ситуации, следовало из выступления замглавы ФНС. По его мнению, "владельцы этой процедуры - проектные офисы и арбитражные управляющие, к сожалению, получают значительную финансовую выгоду, по сути, отбирая у экономики эти последние деньги, которые она могла бы получить от этого должника". Он сообщил, что за семь лет только официальная белая зарплата арбитражных управляющих и привлеченных ими лиц составила 79,2 млрд рублей.