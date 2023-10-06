Exxon близка к покупке Pioneer, сумма сделки может составить $60 млрд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil близка к достижению соглашения о покупке сланцевого производителя Pioneer Natural Resources Co., сумма сделки может составить порядка $60 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, сделка может быть заключена в ближайшие дни, хотя по-прежнему есть возможность того, что она не состоится.

В апреле WSJ писала о том, что компании ведут предварительные переговоры.

После получения рекордной прибыли в 2022 году у Exxon появилось достаточно свободных средств, и она начала изучать варианты, которые позволили бы увеличить присутствие в сланцевом секторе, отмечают источники.

Покупка Pioneer, капитализация которой составляет около $50 млрд, стала бы самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году. Это обеспечило бы Exxon Mobil доминирующие позиции на сланцевых месторождениях Пермского бассейна, операции в котором являются важной частью развития её бизнеса.

Котировки акций Exxon с начала текущего года снизились на 1,2%, Pioneer - почти на 6%. Рыночная стоимость Exxon оценивается в $436 млрд.