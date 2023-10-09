Топ-менеджер ExxonMobil был арестован по обвинению в сексуальном насилии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Руководитель сланцевого бизнеса Exxon Mobil Corp. Дэвид Скотт был арестован в Техасе по обвинению в сексуальном насилии, сообщает Market Watch.

Согласно официальным данным, 49-летний Скотт был арестован в прошлый четверг, 5 октября, и выпущен под залог в $30 тыс.

Скотт занимает пост старшего вице-президента сланцевого подразделения ExxonMobil. Его стаж в компании составляет 26 лет, ранее он работал в ее подразделениях в Австралии, Великобритании, ОАЭ, Малайзии и Анголе.

ExxonMobil распространила заявление, в котором говорится, что компания "осведомлена об обвинениях, но не может давать комментарии по личным вопросам".

В заявлении отмечается, что "этот человек не будет выполнять рабочие обязанности в период проведения следствия".

В обязанности Скотта входит контроль операций ExxonMobil в Пермском бассейне, где находится крупнейшее месторождение сланцевой нефти в США, отмечает Financial Times.

Его арест произошел в тот самый момент, когда компания приближается к заключению сделки по покупке сланцевого производителя Pioneer Natural Resources Co. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что стороны близки к сделке, сумма которой может составить порядка $60 млрд.

Приобретение Pioneer сделает ExxonMobil безоговорочным лидером в Пермском бассейне, на долю компании будет приходиться около 15% всей добычи в этом регионе, отмечает FT.

Данных о том, был ли Скотт вовлечен в переговоры по покупке Pioneer, не приводится.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 2,1% на предварительных торгах в понедельник, Pioneer - 1,6%.