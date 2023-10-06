Ленобласть вновь выставила на аукцион 21% акций "Компании Усть-Луга"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области выставил на торги 20,99% акций АО "Компания Усть-Луга", говорится в документах на торговой площадке Российского аукционного дома (РАД).

Начальная цена пакета - 231,5 млн рублей. Шаг аукциона - 11,6 млн рублей. Заявки принимаются до 31 октября, дата рассмотрения заявок - 6 ноября.

Акции выставлены на продажу в соответствии с программой приватизации государственного имущества Ленинградской области на 2023-2025 годы.

Ранее Ленобласть уже выставляла свою долю в компании на аукцион - в декабре и августе 2023 года. Но тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В октябре 2022 года 7,15% акций "Компании Усть-Луга" выставило на продажу АО "РЖД Управление активами" ("дочка" ОАО "РЖД"). На аукцион, прошедший в декабре, заявок также не поступило.

"Компания Усть-Луга" создана в 1992 году специально для реализации проекта строительства многофункционального морского торгового порта Усть-Луга в Лужской Губе Финского залива (МТП Усть-Луга) с участием как государственного, так и частного капитала. Компания является заказчиком-застройщиком портового комплекса и обладает полномочиями принимать решения по вопросам финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов порта с привлечением государственных и частных инвестиций.

Уставный капитал компании, согласно аукционной документации, составляет 36 856,5 тысячи рублей и разделен на 73 713 обыкновенных акций номиналом 500 рублей каждая. Балансовая стоимость активов предприятия на 31 декабря 2022 года была равна 1 133 946 000 рублей.

Согласно отчету компании за 2022 год, чистая прибыль АО "Компания Усть-Луга" составила 41,7 млн рублей против убытка в 325,2 млн рублей годом ранее. Выручка компании равнялась 8,47 млн рублей что в 4,9 раза ниже показателя 2021 года.

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости находящихся в госсобственности акций компании, на 31 декабря 2022 года 55,04% "Компании Усть-Луга" принадлежало АО "ХК "Новотранс", Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по управлению госимуществом - 20,99%, АО "Новые ресурсы" - 16,82% и РЖД - 7,15%.