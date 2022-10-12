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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

РЖД выставили на аукцион свою долю в "Компании Усть-Луга"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - АО "РЖД Управление активами" ("дочка" ОАО "РЖД") выставило на продажу 7,15% обыкновенных акций АО "Компания Усть-Луга", сообщили РЖД.

Реализация доли планируется через открытый конкурс на электронной торговой площадке Росэлторг. Начальная стоимость пакета – 135,3 млн руб.

"Компания Усть-Луга" создана в 1992 г. специально для реализации проекта строительства многофункционального морского торгового порта Усть-Луга в Лужской Губе Финского залива (МТП Усть-Луга) с участием как государственного, так и частного капитала. Компания является заказчиком-застройщиком портового комплекса и обладает полномочиями принимать решения по вопросам финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов порта с привлечением государственных и частных инвестиций.

В 2020 г. общество завершило работы по созданию искусственных земельных участков, вертикального и откосного берегоукреплений для строительства морского терминала 5-й и 6-й очередей комплексов генеральных грузов в морском порту. В 2021 г. завершен и введен в эксплуатацию объект "Водовод Север".

Уставный капитал компании по состоянию на 7 октября 2022 г. составлял 36 млн 856,5 тыс. руб. и разделен на 73,713 тыс. обыкновенных акций номиналом 500 руб. каждая. Балансовая стоимость активов предприятия на 31 декабря 2021 г. была равна 1 млрд 86 млн 131 тыс. руб.

По данным отчетности "Компании Усть-Луга", на конец 2020 г. АО "ХК "Новотранс" принадлежало 55,04% в компании, Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по управлению госимуществом – 20,99%, АО "Новые ресурсы" – 16,82% и РЖД – 7,15%.

РЖД Компания Усть-Луга
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