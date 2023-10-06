Жилье в Великобритании в сентябре подешевело максимальными темпами за 14 лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в сентябре сократились на 4,7% в годовом выражении, что является рекордным снижением с августа 2009 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

В настоящее время средняя стоимость недвижимости в Великобритании составляет 278 601 фунт стерлингов ($340 тыс.), что примерно соответствует уровню на начало 2022 года.

Падение цен на жилье оказалось наиболее заметным на юго-востоке Великобритании, где дома подешевели на 5,7%. Самые медленные темпы снижения стоимости жилья зафиксированы в Северной Ирландии, где показатель уменьшился на 0,2%.

Сокращение цен в помесячном выражении составило 0,4% после падения на 1,8% в августе, отрицательная динамика наблюдается на протяжении шести месяцев подряд.

"Уровень активности на рынке жилья остается ниже, чем в предыдущие годы. Данные свидетельствуют о снижении продаж и завершенных сделок", - сказала глава ипотечного подразделения Halifax Ким Киннерд, добавив, что давление на рынок, скорее всего, сохранится и в начале 2024 года.