Жилье в Великобритании в январе подорожало максимально за год

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года цены на британскую жилую недвижимость увеличились на 2,5% в годовом выражении, максимальными темпами с января предыдущего года, сообщила консалтинговая компания Halifax.

К декабрю жилье подорожало на 1,3%.

Для сравнения: в декабре недвижимость подорожала на 1,8% в годовом выражении и на 1,1% в помесячном.

Сейчас средняя стоимость недвижимости в Великобритании составляет 291 тысячу фунтов стерлингов ($367 тысяч).

Росту цен на жилье способствовало ослабление инфляции и активный рост рынка труда, отметили аналитики.

Глава ипотечного подразделения Halifax Ким Киннерд добавила, что проблемы с доступностью жилья в Великобритании вряд ли исчезнут в ближайшие месяцы, дальнейших снижений цен на недвижимость исключать нельзя.