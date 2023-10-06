Минсельхоз РФ отметил постепенное улучшение ситуации с обеспечением АПК топливом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением агропромышленного комплекса (АПК) РФ горюче-смазочными материалами и их доступностью постепенно улучшается. Но для того, чтобы избежать недавней ситуации, связанной с резким ростом цен и отсутствием топлива в ряде регионов, сельхозпроизводителям имеет смысл выходить на прямые контакты с поставщиками, считает замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"Были серьезные решения приняты, которые уже начали стабилизировать рынок. Мы уже сегодня видим, что в целом по стране у нас ситуация по цене с дизелем и бензином стала постепенно откатываться. Пока она не вернулась на уровень середины июля-начала августа, но мы все-таки рассчитываем, что с учетом комплекса уже принятых мер ситуация по цене стабилизируется", - сказал Разин на сессии в рамках выставки "Золотая осень 2023", добавив, что ситуация с объемами поставок тоже постепенно налаживается.

Вместе с тем он сообщил, что Минсельхоз, ежегодно готовя план по обеспечению ГСМ, увидел, что работа с посредниками в ситуации текущего лета показала себя как "не очень стабильный фундамент, который не дает чувствовать себя спокойно в период нестабильности на рынке".

"Поэтому хочу обратить внимание: мы будем настаивать, чтобы у нас план на следующий год, безусловно, был сформирован, во-вторых, чтобы он неукоснительно нами с вами исполнялся", - подчеркнул Разин, заявив, что аграриям рекомендуется напрямую работать с нефтепереработчиками и с внешними поставщиками.

"Конечно, надо рекомендовать нашим сельхозпроизводителям выходить на прямые контракты с нефтепереработчиками и с внешними поставщиками топлива для того, чтобы был гарантирован объем и было понятно, что с ценообразованием", - сказал замминистра.

Как сообщалось, в ходе уборки урожая в этом году аграрии столкнулись с резким ростом цен на топливо. В ряде регионов они вынуждены даже были останавливать технику из-за его отсутствия. В результате правительство ввело запрет на экспорт топлива, приняло ряд других мер, направленных на стабилизацию ситуации.