Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минсельхоз РФ отметил постепенное улучшение ситуации с обеспечением АПК топливом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением агропромышленного комплекса (АПК) РФ горюче-смазочными материалами и их доступностью постепенно улучшается. Но для того, чтобы избежать недавней ситуации, связанной с резким ростом цен и отсутствием топлива в ряде регионов, сельхозпроизводителям имеет смысл выходить на прямые контакты с поставщиками, считает замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"Были серьезные решения приняты, которые уже начали стабилизировать рынок. Мы уже сегодня видим, что в целом по стране у нас ситуация по цене с дизелем и бензином стала постепенно откатываться. Пока она не вернулась на уровень середины июля-начала августа, но мы все-таки рассчитываем, что с учетом комплекса уже принятых мер ситуация по цене стабилизируется", - сказал Разин на сессии в рамках выставки "Золотая осень 2023", добавив, что ситуация с объемами поставок тоже постепенно налаживается.

Вместе с тем он сообщил, что Минсельхоз, ежегодно готовя план по обеспечению ГСМ, увидел, что работа с посредниками в ситуации текущего лета показала себя как "не очень стабильный фундамент, который не дает чувствовать себя спокойно в период нестабильности на рынке".

"Поэтому хочу обратить внимание: мы будем настаивать, чтобы у нас план на следующий год, безусловно, был сформирован, во-вторых, чтобы он неукоснительно нами с вами исполнялся", - подчеркнул Разин, заявив, что аграриям рекомендуется напрямую работать с нефтепереработчиками и с внешними поставщиками.

"Конечно, надо рекомендовать нашим сельхозпроизводителям выходить на прямые контракты с нефтепереработчиками и с внешними поставщиками топлива для того, чтобы был гарантирован объем и было понятно, что с ценообразованием", - сказал замминистра.

Как сообщалось, в ходе уборки урожая в этом году аграрии столкнулись с резким ростом цен на топливо. В ряде регионов они вынуждены даже были останавливать технику из-за его отсутствия. В результате правительство ввело запрет на экспорт топлива, приняло ряд других мер, направленных на стабилизацию ситуации.

Минсельхоз бензин дизтопливо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена Brent опустилась ниже $84 за баррель

Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Exxon близка к покупке Pioneer, сумма сделки может составить $60 млрд

Доллар превысил отметку в 101 рубль впервые с 14 августа

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });