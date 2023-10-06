"Газпром нефть" передвинула ремонты НПЗ с сентября для облегчения ситуации с топливом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" оперативно отреагировала на проблемы топливного рынка, сдвинув график ремонтов НПЗ с сентября, сообщил в эфире телеканала "Россия24" глава компании Александр Дюков.

"Если говорить о той ситуации, которая возникла в сентябре, компания "Газпром нефть" оперативно отреагировала. Мы внесли изменения в график ремонтов, те ремонты, которые были запланированы в сентябре, сдвинули по срокам. Это позволило нам продолжать производство моторных топлив и поставлять их на внутренний рынок. Мы увеличили объемы реализации нефтепродуктов через биржу, выполнили обязательства перед сельхозпроизводителями и откликнулись на дополнительные пожелания по объемам поставки. Мы также делали все, чтобы предлагать нефтепродукты и на бирже, и в нашей сети АЗС по более низким ценам", - сказал он.