Правительство предложило упростить налоговый мониторинг для резидентов преференциальных режимов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает упростить для резидентов преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики переход на систему налогового мониторинга, отменив для них так называемый суммовой критерий в размере не менее 1 млрд рублей активов для перехода на мониторинг.

Законопроект (№452648-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, для перехода на систему налогового мониторинга совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации должна составлять не менее 1 млрд рублей. Внесенный законопроект убирает этот критерий для организаций, получивших статус резидента территории опережающего развития (ТОР), резидента свободного порта Владивосток (СПВ), статус резидента Арктической зоны (АЗРФ).

Другие критерии перехода на систему налогового мониторинга остались неизменными: совокупная сумма налогов, акцизов, страховых взносов, перечисленных в бюджет - не менее 100 млн руб. в год и годовой объем полученных доходов не менее 1 млрд руб.

"Применение резидентами ТОР, СПВ, АЗРФ налогового мониторинга будет способствовать сокращению трудовых и материальных затрат, связанных с представлением документов в рамках мероприятий налогового контроля", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает исключить из Налогового кодекса норму об обязательном представлении поручительств управляющей компании для применения заявительного порядка возмещения НДС резидентами ТОР и СПВ.

В случае принятия, норма о налоговом мониторинге вступит в силу со дня официального опубликования, норма о поручительстве - через месяц со дня опубликования, но не ранее очередного налогового периода по НДС.

Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства и позволяет налогоплательщику избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля.

Мониторинг предполагает открытие компаниями налоговым органам доступа к своему налоговому и бухгалтерскому учету в режиме онлайн, предоставление первичных документов и пояснений по запросам налоговиков. Налоговый орган в свою очередь дает разъяснения по тем или иным налоговым рискам исходя из информации, которую налогоплательщик предоставляет до заключения той или иной сделки, во время ее заключения, до подачи и после подачи налоговой декларации.