Расширены границы ТОР на Дальнем Востоке и в Арктической зоне

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Границы территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России будут расширены, что позволит запустить реализацию новых инвестпроектов и продолжить осуществление уже начатых предпринимательских инициатив, сообщает сайт правительства.

"Включение в ТОР "Большой Камень" нового участка, расположенного близ одноименного города в Приморском крае, а также части бухты Сельдяной в Японском море необходимо для продолжения строительства Приморского металлургического завода. В рамках реализации этого инвестпроекта будут возведены производственные корпуса, транспортная инфраструктура, линии электроснабжения, жилье для сотрудников, а также социальные объекты", - отмечается в пресс-релизе.

На присоединенной территории также предполагается создать причал, который сможет принимать суда с необходимым оборудованием для строительства завода. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 160 млрд рублей. Запустить производство планируется в 2025 году, там будут работать более 1,5 тысячи человек.

"Расширение границ ТОР "Амурская" предполагает включение в нее участков в Бурейском, Ивановском и Тындинском муниципальных округах Амурской области. Это, в частности, даст возможность построить складское помещение для действующего производства железобетонных изделий", - сообщили в правительстве.

Кроме того, на новых участках территории опережающего развития к 2025 году планируется создать сухой порт, предназначенный для перевалки грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом. Новый инфраструктурный проект позволит увеличить грузопоток между Россией и Китаем.

В рамках еще одного проекта будет создана инфраструктура для перевозки угля с территории угольного разреза в Республике Саха на станцию Талума-Угольная. Предполагается, что начиная с 2030 года объем поставок угля может составить до 2 млн т. Инвесторы готовы вложить в эти проекты в общей сложности 4,1 млрд рублей и создать не менее 150 рабочих мест, отмечается в сообщении.

"В Арктической зоне будет расширена территория опережающего развития "Столица Арктики". На новых участках в Кольском районе Мурманской области и акватории Баренцева моря планируется начать строительство Западного транспортно-логистического узла. Там будет производиться перевалка грузов между контейнеровозами ледового класса, которые будут идти по Северному морскому пути, и судами неледового класса. В составе транспортно-логистического узла запланировано строительство терминала и двух глубоководных причалов. Проект предполагается завершить в 2026 году", - сообщили в правительстве.

Объем инвестиций, необходимых для создания этого объекта, оценивается в 44,6 млрд рублей. Его запуск обеспечит работой более 700 человек.

Также готовится к подписанию постановление о расширении ТОР "Хабаровск". На новой территории компания-резидент намерена выкупить часть железнодорожной инфраструктуры станции Мылки. Это необходимо для начала снабжения сырьём и реагентами гидрометаллургического комбината для переработки золото-серебросодержащих концентратов, строительство которого должно завершиться в 2024 году. Расширение проекта обеспечит увеличение объёма частных инвестиций в проект на 1,3 млрд рублей. Таким образом, общий объем инвестиций составит более 46 млрд рублей. Запуск нового производства позволит создать 400 новых рабочих мест.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны, говорится в сообщении правительства.

Подписанными постановлениями от 4 мая 2024 года №573, №577, №578 вносятся изменения в постановления правительства от 12 мая 2020 года №656, от 28 января 2016 года №43, от 10 января 2023 года №3. Четвёртый документ будет опубликован позднее, сообщается на сайте кабмина.