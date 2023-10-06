СП Umicore и "дочки" VW по выпуску деталей для аккумуляторов будет называться Ionway

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие (СП) бельгийской Umicore и германского PowerCo по производству компонентов для аккумуляторов, о котором было объявлено в 2022 году, получит название Ionway, сообщает MarketWatch.

СП получило все необходимые разрешения от регуляторов в конце марта 2023 года, с тех пор бельгийская химико-металлургическая компания Umicore и подразделение PowerCo германского автоконцерна Volkswagen (VW) работают над запуском совместного производства.

В рамках СП будет осуществляться выпуск катодно-активных материалов (CAM) и материалов-прекурсоров (PCAM), используемых при изготовлении аккумуляторных батарей для электромобилей.

Ожидается, что к концу десятилетия годовая производственная мощность Ionway достигнет 160 ГВт.ч. Такой мощности достаточно для обеспечения энергией 2,2 млн электрокаров.