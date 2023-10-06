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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Три президента дадут старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - 7 октября пройдет торжественная церемония старта поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан, объявил президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В церемонии примут участие Путин, Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Это происходит впервые за всю историю существования данных транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся", - сказал Путин.

Он добавил, что стороны договорились о начале поставок в кратчайшие сроки и создали для них соответствующие условия.

"В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан. Часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - отметил президент России.

В июне 2023 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на ПМЭФ подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке. Плановый срок начала экспорта российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана - IV квартал 2023 года. Двухлетний договор предполагает объем поставок - 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.

Также на ПМЭФ "Газпром" подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

25 сентября в Минэнерго Узбекистана заявили, что в стране подготовлена инфраструктура, необходимая для импорта российского газа через Казахстан, страна была готова принимать газ с 1 октября.

QazaqGaz Газпром Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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