Планируемые в октябре поставки "Газпрома" в Узбекистан в будущем могут быть увеличены

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Центральную Азию, которые планируется начать в этом месяце, в будущем могут быть увеличены, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил: "Мы никогда не поставляли газ из России в Центральную Азию. В советское время все было по-другому – из Центральной Азии поставлялось по двум трубопроводным системам. Но сейчас с учетом роста потребности экономики, роста потребностей наших друзей из Центральной Азии и климатических изменений – в этом году в Ташкенте было минус 24 – такого вообще никто никогда не помнит. Это просто невероятно, но это было, а значит может повториться. Нас попросили подумать о том, чтобы начать поставку российского газа в эти страны без которых сложно, мы понимаем".

"Мы это проработали. Наши казахстанские друзья реализовали план по восстановлению своей части трубопроводной системы, то же самое сделано было на территории Узбекистана, и "Газпром" должен был это сделать на территории РФ, в том числе перенастроить некоторые технические возможности", - добавил Путин.

"Мы будем это осуществлять. Уже технически это уже сделано. В октябре начнутся полноценные поставки. Пока в небольшом объёме, но это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономики Узбекистана. По 3 млрд кубометров по году будем подавать, а потом можем и увеличивать", - не исключил российский президент.

В рамках ПМЭФ-2023 председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке.

Плановый срок начала экспорта российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана - IV квартал 2023 года. Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объём поставок - 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.

Одобренной "Дорожной картой" предусматривалось строительство новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана для поставок газа в реверсном режиме транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр". Были намечены капремонт и замена трех единиц газоперекачивающего оборудования, восстановительные работы на 11 единицах газоперекачивающего оборудования, прокладка 22 км новых магистральных газопроводов, ремонт 56 км газопроводов.

На ПМЭФ-2023 "Газпром" также подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.