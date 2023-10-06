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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Индекс РТС за неделю упал из-за ослабления рубля

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По итогам торгов пятницы российский рынок акций подрос по индексам при смешанной динамике blue chips. За неделю индекс МосБиржи подрос на 0,4%, индекс РТС упал на 2% на фоне роста доллара на 2,35 рубля.

Торги пятницы на "Мосбирже" прошли на фоне вечернего улучшения внешней конъюнктуры, хотя в моменте мировые площадки снижались после выхода сильной статистики Минтруда США за сентябрь, предполагающей дальнейшее вероятное повышение ключевой ставки Федрезерва. Индекс МосБиржи превысил 3140 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и "Магнитогорского металлургического комбината".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 3144,89 пункта, индекс РТС вырос на 0,5%, до 987,14 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 дешевел на 9 копеек, до 100,32 рубля, максимум сделок на утренней сессии составил 101,5 рубля/$1.

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