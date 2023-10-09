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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Промпроизводство в Германии в августе сократилось на 0,2%, хуже прогнозов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в августе сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,1%.

В июле промпроизводство в Германии сократилось на 0,6%, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о снижении на 0,8%.

Выпуск средств производства в августе повысился на 1,3%, промежуточных товаров - на 0,5%, тогда как производство потребительских товаров упало на 1,4%.

Объемы строительства упали на 2,4%, выработка электроэнергии - на 6,6%.

Объем промпроизводства в Германии в августе был на 2% ниже показателя того же месяца 2022 года.

Германия
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