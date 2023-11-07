Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Промпроизводство в Германии в сентябре снизилось сильнее прогнозов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Германии в сентябре упал на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение на 0,1%.

По пересмотренным данным, в августе промпроизводство в Германии уменьшилось на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Сокращение объема промпроизводства в сентябре отмечено по итогам четвертого месяца подряд.

Выпуск средств производства в позапрошлом месяце уменьшился на 0,2%, промежуточных товаров - на 1,9%, потребительских товаров - на 4,9%.

Объемы строительства не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии упала на 1,7%.

Объем промпроизводства в Германии в сентябре был на 3,7% ниже, чем годом ранее.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

МТС отменит плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Brent подешевела до $84,8 за баррель

Индексы США выросли в понедельник

Индексы США выросли в понедельник

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3235 п по индексу МосБиржи

В Думу внесен законопроект о продаже алкоголя в зонах внутренних авиаперелетов

Цена нефти Brent поднялась почти до $86,2 за баррель

BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });