Промпроизводство в Германии в сентябре снизилось сильнее прогнозов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Германии в сентябре упал на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение на 0,1%.

По пересмотренным данным, в августе промпроизводство в Германии уменьшилось на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Сокращение объема промпроизводства в сентябре отмечено по итогам четвертого месяца подряд.

Выпуск средств производства в позапрошлом месяце уменьшился на 0,2%, промежуточных товаров - на 1,9%, потребительских товаров - на 4,9%.

Объемы строительства не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии упала на 1,7%.

Объем промпроизводства в Германии в сентябре был на 3,7% ниже, чем годом ранее.