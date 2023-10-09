Россия за 8 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Китай в 2,7 раза. Обзор

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

В стоимостном выражении экспорт вырос в 1,9 раза. Такая динамика позволила КНР выйти в лидеры среди покупателей российской сельскохозяйственной продукции, констатируют в центре.

По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году российский экспорт продукции АПК в Китай может превысить $10 млрд.

Растительные масла: почти треть - из РФ

Как сообщили в "Агроэкспорте", рост в первую очередь обусловили поставки масложировой продукции. Так, отгрузки рапсового масла в январе-августе выросли в 3,2 раза в натуральном выражении (до 1 млн тонн) и в 2,1 раза - в стоимостном. Экспорт подсолнечного масла увеличился соответственно в 8,9 раза (до 615 тыс. тонн) и в 5,7 раза.

Кроме того, в КНР было продано 82 тыс. тонн соевого масла, что в 1,9 раза больше, чем в январе-августе 2022 года, и 266 тыс. тонн шрота и жмыха (рост почти в 1,9 раза).

"По итогам восьми месяцев Поднебесная стала крупнейшим покупателем отечественной масложировой продукции с долей 31,2%", - заявили в центре.

Увеличение экспорта можно объяснить, прежде всего, снятием в КНР коронавирусных ограничений, что стало серьезным стимулом для роста импорта, заявил директор по маркетингу ГК "Благо" (один из крупнейших производителей растительного масла) Кирилл Мельников, мнение которого приводит "Агроэкспорт".

Кроме того, отечественная масложировая отрасль смогла нарастить поставки в Китай за счет перераспределения объемов, которые ранее отгружались в Европу. "Результаты нашей компании соотносятся с показателями отрасли в целом: за 8 месяцев 2022 года мы экспортировали в Китай 48,3 тыс. тонн растительных масел, из них 32,7 тыс. тонн - рапсового, а за 8 месяцев этого года - уже 99,8 тыс. тонн, в том числе 47,9 тыс. тонн рапсового", - сказал Мельников.

Рыба: рост в 1,8 раза

Как сообщили в "Агроэкспорте", по итогам 8 месяцев Китай поднялся на первое место среди покупателей российской рыбы и морепродуктов. В частности, поставки мороженой рыбы в натуральном выражении увеличились в 1,8 раза, до 629 тыс. тонн, в стоимостном - на 37%. Почти две трети выручки пришлось на мороженый минтай, 12% - на треску, 10% - на сельдь. Экспорт ракообразных вырос в годовом выражении почти в 1,7 раза, до 20 тыс. тонн.

"В начале 2023 года Китай снял ранее наложенные из-за эпидемии коронавируса ограничения на ввоз замороженной продукции, в том числе рыбы и морепродуктов, - пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин, на которого сослались в "Агроэкспорте". - В результате резко вырос российский экспорт в эту страну: уже в марте 2023 года объем поставок мороженой рыбы в Китай - 180 тыс. тонн - был в три раза больше, чем в марте 2022 года. Дополнительным стимулом к переориентации российских поставок морепродуктов на страны АТР послужил запрет на экспорт крабов в недружественные страны".

Горох: готовиться к конкуренции

"Кроме того, этот год отмечен началом активных поставок в Китай сушеного гороха", - сообщили в "Агроэкспорте", напомнив, что в октябре 2022 года с китайской стороной был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к российскому гороху. По итогам января-августа на китайский рынок уже отправлено 290 тыс. тонн этой зернобобовой культуры.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, которые привели в центре, Россия делает только первые шаги на одном из самых привлекательных в мире рынков сбыта гороха и других зернобобовых культур.

"Несмотря на первые обнадеживающие результаты, пока рано подводить даже промежуточные итоги. Впереди - конкурентная борьба за долю рынка с другими экспортерами гороха в Китай, в первую очередь из Северной Америки, - заявил Зернин. - Нам надо быстро набраться опыта поставок, чтобы претендовать на лидирующие позиции. Не стоит забывать, что в Китае одни из самых жестких фитосанитарных требований в мире, поэтому ситуация может измениться в случае поставки даже одной некачественной партии".

Перспективы: ориентир - $10 млрд

"Несмотря на уже достигнутые результаты в двусторонней торговле, существуют значительные возможности для дальнейшего наращивания экспорта из России в Китай широкого спектра аграрной продукции", - заявили в "Агроэкспорте".

В частности, существуют предпосылки для сохранения темпов экспорта масложировой продукции. "Этот рынок может потребить гораздо больше масложировой продукции, чем мы поставляем, а у российских переработчиков есть необходимые мощности для роста производства", - подчеркнул Мельников из компании "Благо".

Однако главным сдерживающим фактором являются логистические вопросы, в том числе существующие ограничения по пропускной способности железных дорог, высокие тарифы на провоз грузов через Казахстан и ограничения на судоходство по Черному морю. "Кроме того, отечественным переработчикам, особенно в Алтайском крае, приходится конкурировать за сырье с Казахстаном, который также активно экспортирует продукцию в КНР", - добавил он.

В категории рыбы и морепродуктов потенциал связан, прежде всего, с "поворотом на Восток" - переориентацией российского экспорта на рынки стран АТР, полагает Панин из Рыбного союза.

По его словам, среди видов водных биоресурсов, обладающих наибольшими экспортными перспективами, можно выделить минтай, сельдь, камбалу. "Экспорт российской сельди за восемь месяцев 2023 года на 31% выше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом поставки сельди из России в Китай выросли в 2,7 раза. Объемы экспорта камбалы в Китай за этот же период в 2,4 раза больше, чем год назад, и достигают 28 тыс. тонн. При этом вылов камбалы лишь на 5% выше уровня прошлого года - 63 тыс. тонн", - привел данные Панин.

По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году российские поставки продукции АПК в Китай могут превысить $10 млрд. Среди наиболее перспективных категорий - рыба и морепродукты, зерновые культуры, мясная продукция и растительные масла. К концу августа в китайской системе CIFER было зарегистрировано уже свыше 3,1 тыс. российских предприятий-экспортеров продукции АПК, из них более 500 пополнили перечень в 2023 году.

По данным ITC Trade Map, которые привели в "Агроэкспорте", в 2022 году в КНР ввезено агропродовольственных товаров на $224 млрд, что на 7,2% больше показателя 2021 года. В целом за последние 5 лет импорт продукции АПК в Китай увеличился в 1,9 раза.

В 2023 году рост продолжился: согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии этого года импорт сельхозтоваров и продовольствия прибавил в годовом выражении 7,7% и превысил $126 млрд. Драйверами роста стали пищевые растительные масла, а также соевые бобы.