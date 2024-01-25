Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году импортировал из РФ зерновых культур почти на $325 млн, что в 3,7 раза больше, чем в 2022 году ($87,4 млн), следует из материалов государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В частности, закупки пшеницы выросли почти до $35 млн с $2,7 млн годом ранее, ячменя - до $110,2 млн с $18,1 млн, кукурузы - до $91,7 млн с $29,7 млн.

Кроме того, в прошлом году Китай закупил в РФ сои почти на $741 млн. В предыдущем году этот показатель не превышал $378 млн. Импорт рапса вырос до $210 млн против $43 млн в 2022 году.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этих культур на китайский рынок.

В декабре прошлого года специалисты РФ и Китая провели в Пекине переговоры с представителями департамента карантина животных и растений ГТУ КНР (GACC) и бюро по контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания. На них российская сторона представил подробные материалы об итогах мониторинга карантинного фитосанитарного состояния мест выращивания пшеницы на территории России, организованного вместе с ведущими научными организациями. "С учетом достигнутых договоренностей китайская сторона проведет анализ предоставленных материалов, необходимых для завершения процедуры допуска озимых пшеницы и ячменя", - сообщал Россельхознадзор.

РФ также рассчитывает на разрешение поставок рапса из всех регионов. Пока такая возможность есть только у регионов Сибири и Дальнего Востока. Для расширения географии экспорта Россельхознадзор направил китайской стороне информацию о распространении на территории РФ вредных организмов, имеющих карантинное значение для Китая.

Кроме того, в настоящее время специалисты обеих стран обсуждают вопросы доступа на китайский рынок манной крупы и ржаной муки из РФ. Соответствующие протоколы об инспекционных и карантинных требованиях к этой продукции запланированы к подписанию в текущем году.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Нефть Brent подорожала до максимальных за два месяца $81,1 за баррель

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });