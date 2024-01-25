Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году импортировал из РФ зерновых культур почти на $325 млн, что в 3,7 раза больше, чем в 2022 году ($87,4 млн), следует из материалов государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В частности, закупки пшеницы выросли почти до $35 млн с $2,7 млн годом ранее, ячменя - до $110,2 млн с $18,1 млн, кукурузы - до $91,7 млн с $29,7 млн.

Кроме того, в прошлом году Китай закупил в РФ сои почти на $741 млн. В предыдущем году этот показатель не превышал $378 млн. Импорт рапса вырос до $210 млн против $43 млн в 2022 году.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этих культур на китайский рынок.

В декабре прошлого года специалисты РФ и Китая провели в Пекине переговоры с представителями департамента карантина животных и растений ГТУ КНР (GACC) и бюро по контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания. На них российская сторона представил подробные материалы об итогах мониторинга карантинного фитосанитарного состояния мест выращивания пшеницы на территории России, организованного вместе с ведущими научными организациями. "С учетом достигнутых договоренностей китайская сторона проведет анализ предоставленных материалов, необходимых для завершения процедуры допуска озимых пшеницы и ячменя", - сообщал Россельхознадзор.

РФ также рассчитывает на разрешение поставок рапса из всех регионов. Пока такая возможность есть только у регионов Сибири и Дальнего Востока. Для расширения географии экспорта Россельхознадзор направил китайской стороне информацию о распространении на территории РФ вредных организмов, имеющих карантинное значение для Китая.

Кроме того, в настоящее время специалисты обеих стран обсуждают вопросы доступа на китайский рынок манной крупы и ржаной муки из РФ. Соответствующие протоколы об инспекционных и карантинных требованиях к этой продукции запланированы к подписанию в текущем году.