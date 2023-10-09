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Глава Chaarat Gold Майк Фрейзер ушел в отставку

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор золотодобывающей компании Chaarat Gold Holdings Майк Фрейзер ушел в отставку, говорится в сообщении фирмы.

На время поисков преемника компанию будут возглавлять председатель совета директора Мартин Андерсон и финансовый директор Дэвид Макензи.

В прошлую пятницу стало известно о завершении сделки по продаже "дочки" Chaarat Gold, владеющей золотополиметаллическим рудником Капан в Армении. Покупателем стала "Голд Майнинг Компани", сумма сделки составила $55,4 млн.

Chaarat Gold владеет одноименным золоторудным активом в Киргизии. Крупнейшим акционером Chaarat является сооснователь группы Brunswick Мартин Андерссон, вместе с Labro Investments он контролирует около 45,8%. Бумаги Chaarat торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.

Chaarat Chaarat Gold Киргизия Brunswick Майк Фрейзер Мартин Андерссон
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