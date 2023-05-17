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Компания Xiwang может приобрести 60% золотодобытчика Chaarat за $250 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Chaarat Gold ведет переговоры с компанией Xiwang International Company Limited об инвестициях на $250 млн, пока стороны заключили соглашение о намерениях, сообщает MarketWatch.

Chaarat планирует провести допэмиссию в пользу Xiwang по цене 20 пенсов за акцию. Для сравнения, последняя цена закрытия торгов бумагами Chaarat на Лондонской бирже – 8,83 пенса. В среду на новостях о потенциальной сделке с Xiwang котировки росли вплоть до 16,1 пенса, но потом несколько скорректировались.

Если сделка будет проведена, Xiwang станет контролирующим акционером Chaarat с долей 60% и сможет ввести двух представителей в совет директоров.

Chaarat планирует использовать полученные от Xiwang средства для обеспечения органического роста и приобретения активов.

На данном этапе договоренности Chaarat и Xiwang не имеют юридической силы, и нет уверенности, что сделка будет проведена, подчеркивает золотодобытчик. К концу мая Chaarat и Xiwang планируют согласовать условия предварительного инвестиционного соглашения и до конца июля заключить формальное соглашение. Одним из условий сделки является проведение due diligence.

На Chaarat, как компанию, зарегистрированную на Виргинских островах, не распространяются правила M&A, подобные тем, что приняты в Великобритании. Оферты, принудительный выкуп и так далее регулируются уставом самой компании. Совет директоров Chaarat не собирается требовать от Xiwang выставления оферты другим акционерам.

Xiwang International Company Limited – инвестиционная компания, зарегистрированная на Виргинских островах. В сообщении Chaarat нет указаний на ее связь с китайской Xiwang Group. Лишь говорится, что в рамках своей долгосрочной стратегии компания намерена собрать международный портфель горнорудных активов.

Активы Chaarat Gold включают золоторудный проект Чаарат в Киргизии и действующее золотополиметаллическое предприятие Капан в Армении. Крупнейшим акционером является сооснователь группы Brunswick Мартин Андерссон, вместе с Labro Investments он контролирует около 45,8%. Бумаги Chaarat торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.

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