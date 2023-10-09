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Акционеры "Фосагро" подали иски к Euroclear на 3,4 млрд рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Две зарегистрированные в САР Калининграда компании, владеющие в совокупности 43,6% ПАО "ФосАгро", подали иски к Euroclear bank на общую сумму около 3,4 млрд рублей.

Иски от МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес" и МКООО "Адорабелла" поданы по месту их регистрации - в арбитражный суд Калининградской области, следует из картотеки дел. В обоих исках в качестве соответчика вместе с Euroclear указана Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

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Требования "Хлодвиг Энтерпрайзес" - 1,77 млрд руб., "Адорабеллы" - 1,6 млрд руб. Суть исков пока не раскрывается, в "ФосАгро" не стали их комментировать.

По состоянию на 30 июня 2023 г "Хлодвиг" и "Адорабелла" владели около 20,3% и 23,3% акций "ФосАгро" соответственно, сообщал производитель удобрений в отчетности. Обе компании редомицилированы из Швейцарии полтора года назад, до "переезда" они назывались Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG, через них до весны 2022 г. основным пакетом "ФосАгро" владела семья Гурьевых.

В ноябре прошлого года "Хлодвиг" и "Адорабелла" были включены в американский SDN List.

ФосАгро Euroclear
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