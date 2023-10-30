ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank о взыскании убытков в размере $297,16 млн, следует из материалов картотеки дел.

Суть иска не раскрывается. В качестве третьих лиц в нем указаны Национальный расчетный депозитарий и Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр.

За последние месяцы в российские арбитражные суды поступили десятки исков против Euroclear о возмещении убытков в связи с блокировкой ценных бумаг из-за санкций. Иск ВЭБа на данный момент является одним из самых крупных.