РФ возобновила экспорт дизеля с учетом поставок на внутренний рынок не менее 50%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия возобновила экспорт дизельного топлива с учетом необходимости поставок на внутренний рынок половины от производимых объемов.

"В оптимальном объеме (возобновили экспорт - ИФ), который уже озвучивали, исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50% производства", - ответил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что Россия сохраняет планы по росту нефтепереработки в текущем году. "Уровень переработки значительно не падал. С начала года идет рост", - уточнил он.

Говоря об изменении индикативных цен топливного демпфера, министр напомнил, что они ежегодно индексируются. "Вопрос их дальнейшего изменения нужно смотреть в динамике, так как обстоятельства, которые влияют в том числе и на цены, могут измениться", - пояснил Шульгинов. "В целом же изменения (индикативных цен - ИФ) возможны", - сказал он.